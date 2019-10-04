واصل مانشستر يونايتد نتائجه المتذبذبة في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع مضيفه ألكمار الهولندي مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية عشرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويأتي هذا التعادل ليزيد من حالة الإحباط التي تعاني منها جماهير مانشستر يونايتد، خاصة في ظل تردي نتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط من سبع مباريات.

وتراجع المان يونايتد إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بارتيزان بلغراد الصربي الفائز على مضيفه أستانا الكزاخي 2-1، في حين احتل ألكمار المركز الثالث برصيد نقطتين، وظل أستانا قابعا في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة العاشرة، تعادل روما الإيطالي 1-1 مع مضيفه وولفسبيرغر النمساوي، وبنفس النتيجة تعادل باشاك شهير التركي مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وتقاسم روما وولفسبيرغر ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما اشترك باشاك شهير ومونشنغلادباخ في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وفي المجموعة السابعة، حقق فينورد روتردام فوزا ثمينا بثنائية نظيفة على ضيفه بورتو البرتغالي، بينما تغلب يونغ بويز السويسري 2-1 على ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

وتعقدت الأمور تماما في ترتيب المجموعة، بعد تساوي الفرق الأربعة في رصيد ثلاث نقاط، حيث تصدر فينورد الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه يونغ بويز، بينما احتل رينجرز وبورتو المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

في المقابل، واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته المثالية وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد تفوقه على ضيفه ستاندار دولياج البلجيكي برباعية نظيفة، ليعزز صدارته للمجموعة السادسة التي شهدت أيضا فوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي بهدف دون رد.

باقي نتائج الجولة

المجموعة الأولى:

إشبيلية الإسباني 1- 0 أبويل نيقوسيا القبرصي

ديدلانجي اللوكسمبورغي 0 – 4 كاراباغ أغدام الأذربيجاني

المجموعة الثانية:

مالمو السويدي 1 – 1 كوبنهاغن الدانماركي

لوغانو السويسري 0 – 0 دينامو كييف الأوكراني

المجموعة الرابعة:

سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2 – 1 لاسك لينز النمساوي

روزنبرغ النرويجي 1 – 4 آيندهوفن الهولندي

المجموعة الثالثة:

كراسنودار الروسي 1- 2 خيتافي الإسباني

طرابزون سبور التركي 2 – 2 بازل السويسري

المجموعة الخامسة:

لاتسيو الإيطالي 2 – 1 رين الفرنسي

سيلتيك الأسكتلندي 2- 0 كلوج الروماني

المجموعة الثامنة:

لودوغوريتس رازاغراد البلغاري 3 – 0 فرينكفاروزي المجري

سيسكا موسكو الروسي 0 – 2 إسبانيول الإسباني

المجموعة التاسعة:

سانت إتيان الفرنسي 1 – 1 فولفسبورغ الألماني

أوليكساندريا الأوكراني 1 – 1 جينت البلجيكي

المجموعة الحادية عشرة:

سبورتنغ براغا البرتغالي 2 – 2 سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

بشكتاش التركي 0 – 1 وولفرهامبتون الإنجليزي

المصدر : الجزيره