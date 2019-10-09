الخرطوم (smc)

القيادات الأهلية بالمنطقتين تطالب بعدم تجاوزهم في المفاوضات القادمة

طالبت قيادات الإدارة الأهلية بجنوب كردفان والنيل الأزرق بعدم تجاوزها أو إقصائها من جولة التفاوض المقبلة مع الحركة الشعبية، مشيرة إلى أنهم أصحاب المصلحة الحقيقية بالولايتين ولابد من إشراكهم في عملية التفاوض.

وقال المك يوسف حسين الناطق بإسم الإدارات الأهلية بولاية النيل الأزرق في تصريح لـ(smc) أنه لايوجد ممثل للولاية في وفد التفاوض، مضيفاً بأن القضايا المصيرية بالولاية تتطلب إشراك (3) من قيادات المنطقة بإعتبار أنهم يمثلون إرادة مواطني الولاية.

وفي السياق قال العمدة محمدين الأحيمر ممثل الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان أنهم يرغبون في الوصول إلى تسوية سياسية لإطفاء الحروب وإنهاء النزاعات مبيناً أن شعب الولاية إكتوى بنيران الإقتتال والنزاعات، مشيراً إلى ضرورة إشراك الإدارت الأهلية في عملية التفاوض القادمة.