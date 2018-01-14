دعوات أممية واقليمية لجنوب السودان للتوقف عن القتال او مواجهة العواقب

وكالات (smc)

حذر رؤساء الامم المتحدة والاتحاد الافريقى الاطراف المتحاربة فى جنوب السودان من التوقف فورا عن انتهاك وقف اطلاق النار او مواجهة العواقب.

جاء ذلك خلال البيان المشترك الذى أدلى به انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة وموسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بعد ان توجيه اتهمات لحكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بالقيام بالهجمات منذ بدء سريان وقف اطلاق النار يوم 24 ديسمبر.

وقد أظهر المجتمع الدولى علامات متزايدة على نفاد الصبر مع كلا الجانبين حيث تدخل الحرب الأهلية فى أحدث دولة فى العالم عامها الخامس مع مقتل عشرات الآلاف من القتلى.

واشار البيان الى “المعاناة المروعة” في جنوب السودان داعيا جميع الاطراف الى حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الانسانية الى ملايين الجوعى.

ومن المتوقع ان تجرى محادثات سلام اخرى في جنوب السودان تتوسط فيها كتلة اقليمية فى اوائل فبراير القادم فى اثيوبيا المجاورة.