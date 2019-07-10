دقلو: لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن والمخابرات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الأربعاء، أهمية جهاز الأمن والمخابرات الوطني في إحداث التغيير السياسي، وقال إنه “لا اتجاه للتفريط في الجهاز” خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل.وأكد دقلو لدى لقائه بضباط جهاز الأمن بمباني رئاسة الجهاز أن المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيق وتناغم تام بين كافة مكوناتها خدمة لأهداف الأمن القومي في كافة ميادين العطاء سلماً وحرباً، وأنهم في المجلس أكثر حرصا على الشفافية ومحاسبة كل من يغترف أي جرم يطال أمن البلاد وصولاً إلى بناء دولة القانون في السودان .

ومن جانبه أكد الفريق أول ركن جمال عمر عضو المجلس العسكري رئيس لجنة الأمن والدفاع، الدور المتعاظم للجهاز في تحقيق أهداف المرحلة القادمة خاصة وأن مهددات السلم والأمن في الإقليم في تزايد مستمر وأن البلاد تعول كثيراً على كفاءة ومهنية ووطنية ضباط الجهاز في المرحلة الانتقالية.

وكان قد ابتدر اللقاء الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب المدير العام للجهاز الذي حيا رئاسة المجلس وكافة القوات النظامية، مثمناً دورها الكبير في حفظ أمن واستقرار السودان في الفترة الماضية.