أشاد الفريق أول أبوبكر دمبلاب المدير العام لجهاز المخابرات العامة بالإنجاز الأمني الكبير الذي تحقق بفك طلاسم جريمة السطو علي بقالة الإحسان بالخرطوم بحري.

وأشار الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة في بيان له، إلى إشادة دمبلاب بما جري من تنسيق عال بين فريق الجهاز الذي شارك مكونات الشرطة والنيابة العامة في الوصول الي المجرمين في زمن قياسي، وذلك بفضل الدعم والمساندة التي قدمتها عناصر الجهاز المتخصصة في التعقب و الإحاطة بكل إحترافية ومهنية.

وأكد البيان أن التنسيق بين كافة مكونات المنظومة الأمنية والنيابة العامة يظل حجر الزاوية في بسط الأمن وتعقب المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، ليفضي كل ذلك الي إشاعة الطمأنينة و الحفاظ علي أملاك المواطنيين و رعايتها.