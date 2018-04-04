د. أمين عمر: وثيقة الدوحة مفتوحة لكل من يرغب في الإنضمام للسلام

الخرطوم (smc)

أكدت الحكومة جاهزيتها للدخول في مفاوضات مباشرة مع متمردي دارفور حال وصول الدعوة لإستئناف عملية التفاوض، في وقت أكدت فيه حرصها على أن يكون مسار العملية السملية وفق وثيقة الدوحة باعتبارها الأرضية الأساسية لأي اتفاق بسلام دارفور.

وقال الدكتور أمين حسن عمر لـ(smc) إنهم لم يصلهم حتى الآن أي إخطار من الأطراف القائمة على ترتيب أمر التفاوض لبدء جولة مفاوضات جديدة، مبيناً أن قرار الإتحاد الأفريقي القاضي بإستئناف التفاوض خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر لا يخص الحكومة وإنما يعنى الحركات لأنها هي الخارجة على الدولة.

وأكد أمين أن وثيقة الدوحة مفتوحة لإستيعاب كل من يرغب في الإنضمام للسلام بدارفور.