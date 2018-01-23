د. غازي صلاح الدين يدعو مصر لقبول التحكيم الدولي بشأن حلايب

الخرطوم (smc)

دعا د. غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن، مصر للقبول بمبدأ التحكيم الدولي بشأن المثلث السوداني المحتل، مبيناً أن الموقف المصري الرافض للتفاوض يعتبر موقف غير مجد وغير مفيد.

وقال صلاح الدين لـ(smc) إن السودان متمسك بحقه في قضية حلايب، موضحاً أن هذا الموقف هو الصحيح باعتباره حق لا تنازل عنه، مبيناً أن مصر تدرك أن التفاوض سيكون في غير مصلحتها لذلك ترفض التحكيم الدولي الذي طلبه السودان وزاد قائلاً: هم يشعرون أن التفاوض يعطي الحق للسودان وهذا تفكير ظرفي لا يجدي في معالجة جذور قضية حلايب.