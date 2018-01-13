د.نافع: على القاهرة مراجعة خططها وإستراتيجيتها تجاه السودان

الخرطوم (smc)

طالب قيادي بحزب المؤتمر الوطني الأجهزة المصرية الرسمية بضرورة مراجعة خططها وإستراتيجيتها نحو السودان وشعبه.

وقال د. نافع علي نافع القيادي بحزب المؤتمر الوطني في تصريح لـ(smc) إن ما يقوم به الإعلام المصري يعتبر سياسة إستفزازية خاطئة مؤكداً على ضرورة أن تقوم الأجهزة المصرية بمراجعة حساباتها تجاه السودان وترى ما الذي كسبته من إستفزاز الشعب السوداني والإستعلاء عليه.

وأضاف نافع قائلاً: ” أنا أقول لها مقدماً بأنها ستجد النتيجة صفر لأن هذه القضايا تزرع البغض والخاسر في النهاية هو الشعبين المصري والسوداني”.