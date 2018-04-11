ذئاب روما تلتهم برشلونة في الأوليمبكو وتقصيه من الأبطال

فجر روما الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على ضيفه برشلونة الإسباني 3 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليصعد للدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم روما بهدف سجله البوسني إدين دجيكو في الدقيقة السادسة وأضاف دانيلي دي روسي الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء قبل أن يسجل اليوناني كوستاس مانولاس الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بإسبانيا انتهت بفوز برشلونة 4 – 1، ليصعد فريق روما مستغلا قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد تعادل الفريقين 4 -4 في مجموع اللقاءين.

وحقق برشلونة ريمونتادا شهيرة في النسخة الماضية من البطولة في دور الستة عشر عندما خسر من باريس سان جيرمان صفر-4 في مباراة الذهاب قبل أن يعود في مباراة الإياب ويفوز 6 – 1.

وصعد برشلونة لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام يوفنتوس الإيطالي ثم تغلب بعد ذلك على تشيلسي الإنجليزي 4 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر.

فيما صعد روما لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الثالث برصيد 11 نقطة متفوقا على تشيلسي صاحب المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، ثم تغلب على شاختار دونيستك الأوكراني في دور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حيث تعادلا 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.