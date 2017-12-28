رئيس البرلمان والنائب الأول يتفقدان قطاعات دراسة الموازنة

تفقد رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، أعمال القطاعات المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة للعام 2018، وللقوانين المصاحبة في مرحلة العرض الثالث.واطمأنا على سير تداول القطاعات حول الموازنة، وأشادا بتناول القطاعات للموازنة باستفاضة وموضوعية، ودعيا تلك القطاعات لمناقشة الجوانب كافة.

من جانبهم أمن أعضاء قطاع الحكم والإدارة على الميزانية التي خُصصت للأمن والدفاع، داعين لزيادة المبالغ المخصصة لمعتمدية اللاجئين، فضلاً عن إدخال الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها السودان ضمن البنود الممركزة .

وذكر أعضاء قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية، أن زيادة المصروفات دون وجود موارد يؤدي إلى خلق عجز في الموازنة، وتقدموا في نفس الوقت باقتراح لزيادة نسبة قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدين على ضرورة توطين العلاج بالداخل وزيادة دعم الشباب والرياضة والرياضة النسوية وتمكين المرأة والخريجين وبناء القدرات.

وأشار الأعضاء لضرورة وضع الترتيبات اللازمة للحد من زيادة الأسعار وضبط السوق، وإيجاد المعالجات التي يمكن أن تزيد من عمليات الإنتاج ودعم الشؤون الدينية والبحث العلمي.

وكالات