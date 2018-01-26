رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بتشكيل المجلس الأعلى للسلام

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير الخميس، قراراً جمهورياً بتشكيل المجلس الأعلى للسلام، عملاً بأحكام المادة 58 (1)، من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، وذلك إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني، ومتابعة لتنفيذ البرنامج التركيزي.

ويختص المجلس بالتشارك في متابعة تطبيق مقرارات الحوار الوطني حول قضايا السلام، والاضطلاع بدور يحقق السلام في السودان، والعمل على ترسيخ مبادئ السلام ورفع الحس الوطني، لتعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز بناء الثقة وتشكيل المبادرات، والسعي لمواصلة الحوار في القضايا الجوهرية مع الأطراف الممانعة التي تحمل السلاح لاستكمال السلام المستدام.

ويختص المجلس كذلك بالمساهمة في توحيد الجبهة الداخلية، ونشر ثقافة السلام، بتوجيه مواعين الثقافة ووسائل الإعلام المختلفة لتوحيد السودان، والتعريف بثقافة وموروثات التنوع الواسع، وإعطاء فرص للتعبير في إطار القانون والأعراف والقيم، المتفق عليها من أهل السودان.

ويعمل المجلس على دعم جهود وبرامج الجهات التي تعمل في مجال إقرار السلام وتنسيق جهود الجهات المعنية، بتوصيل الإغاثة للمتضررين، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والدول المانحة، وفق برنامج شامل، يضمن توصيل الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون عبر ممرات آمنة.

ويختص المجلس أيضاً بحشد وتعبئة الجهود الرسمية والشعبية ودعم الدول والشعوب الصديقة لمواصلة تنفيذ برامج إعادة الإعمار والتوطين والعودة الطوعية، بما يحقق التنمية الشاملة بالولايات المتأثرة بالحرب.

ويسهم المجلس في تسوية النزاعات الداخلية بالرأي والمشورة، بما يمكن من توطيد أركان السلام الشامل، بطي أسباب الحروب، وتطوير وتعزيز الآليات والأدبيات الوطنية في زيادة فاعلية عمليات الصلح القبلي لتحقيق ورتق النسيج الاجتماعي، وإرساء دعائم التعايش السلمي، وتخطي العصبية القبلية والجهوية.

ويختص المجلس كذلك بتعزيز الاستقرار السياسي برفع الوعي السياسي للأحزاب السياسية لتطبيق برامجها من الوثيقة الوطنية لتحقيق المصالح العليا للدولة، إضافة إلى الإسهام في الارتقاء بالعمل الوطني لمنظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجالات السلام، وذلك بدعم جهودها وبرامجها.

ويجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر برئاسة رئيس الجمهورية، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسيه.