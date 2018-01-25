رئيس الجمهورية يطلع على أداء جهاز الأمن والمخابرات الوطني

اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على أداء جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ خلال زيارته الخميس لرئاسة الجهاز واجتماعه مع قيادات الجهاز – المدير العام ونائبه ومساعده ومديري الهيئات ونوابهم.

وتلقى سيادته – خلال الزيارة – تنويرا عاما عن الموقف الداخلي بقضاياه المتعددة السياسية والعسكرية والاجتماعية والموقف الإقليمي والدولي .

وأصدر السيد رئيس الجمهورية العديد من الموجهات في العديد من القضايا والموضوعات التي يتابعها الجهاز. واختص سيادته الوضع الاقتصادي بموجهات عديدة في ما يلي قضايا تهريب السلع المدعومة وتهريب موارد البلاد المهمة؛ خاصة الذهب ومراقبة وضبط المضاربين في العملات، وشدد سيادته على التعامل الصارم مع التجاوزات في التعامل مع العملات الأجنبية وعائدات الصادرات السودانية، وكل المخالفات في المصارف والشركات الحكومية والشركات الخاصة، مؤكدا على عدم التساهل في ما يلي التجاوزات في قوت العاملين من رفع غير مبرر لأسعار الخدمات والسلع .

وأشاد سيادته – في ختام الاجتماع – بأداء الجهاز، وحيا الدور الوطني المتعاظم الذي يضطلع به منسوبو الجهاز في مواجهة التحديات التي تواجه مسيرة البناء الوطني على الصعيد الداخ