رئيس القضاء يؤكد التعاون المشترك مع نقابة المحامين

أكد رئيس القضاء، أ.د.حيدر أحمد دفع الله، يوم الاثنين، ضرورة تعاون السلطة القضائية ونقابة المحامين لتحقيق العدالة. وهنأ رئيس القضاء النقابة الجديدة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى حرصه على تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار نقيب المحامين عثمان محمد الشريف، خلال اللقاء مع رئيس القضاء، إلى أن مسؤولية تحقيق العدالة تكاملية، مؤكداً ضرورة سيادة حكم القانون.

وطلب الشريف إصدار منشور يفعل نص المادة (46) من قانون المحاماة، وإصدار منشور ينظم العلاقة بين القضاة والمحامين، مضيفاً أنهم سند وعون للسلطة القضائية والجهاز التشريعي.

من ناحيته، وافق رئيس القضاء على إصدار منشور لتفعيل المادة (46) وعلى إشراك المحامين في المناشط القانونية، وقد قام رئيس القضاء بالتبرع بمبلغ 200 ألف جنيه، دعماً لمناشط النقابة.

وأمَّن الاجتماع على رفع درجة التعاون والنسيق بين السلطة القضائية ونقابة المحامين.