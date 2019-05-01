رئيس اللجنة الاجتماعية يتفقد المراحل الأخيرة لتصحيح إمتحانات الشهادة السودانية

تفقد رئيس اللجنة الاجتماعية والفئوية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد، يوم الأربعاء، المراحل الأخيرة من العمل في تصحيح امتحانات الشهادة السودانية بمباني وزارة التربية والتعليم في الخرطوم.

وثمن سعيد الجهد الخالص والصادق للمعلم السوداني الذي أكسب هذه الشهادة سمعة عالمية طيبة.

وأكد على الدور الرائد الذي ظل يلعبه المعلمون في تربية وتنشئة الأجيال الصالحة التي تصون وتحفظ الوطن.

وأشار إلى أن بناء الوطن يمثل أولوية في أجندة المرحلة، لافتاً إلى ضرورة أن يوازي الحراك السياسي آخر تنموي يعزز الاستقرار للمواطن، معرباً عن أمله بأن يدخل طلاب الشهادة السودانية لهذا العام الجامعات في بيئة أكاديمية مواتية تمكنهم من التحصيل العلمي على الوجه المطلوب.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن الطاهر، إن زيارة رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، تؤكد اهتمام المجلس بالقضايا الوطنية والقومية في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، وتمثل دفعاً معنوياً كبيراً للمعلمين يصب في تجويد الأداء.

وكالات