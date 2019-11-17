في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطبيق شبكات الجيل الخامس، يبدأ تحدٍ من نوع آخر لدى مزودي خدمات الاتصالات وهو تطوير “الجيل السادس”.

هذا ما كشف عنه رئيس مجلس إدارة شركة هواوي الصينية ليانغ هوا، والذي قال في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، إن فريق البحث في الشركة بدأ باستكشاف تقنية الجيل السادس.

وقال ليانغ هوا “يستمر كل جيل في مجال الاتصالات اللاسلكية لحوالي 10 سنوات، والجيل السادس هو الجيل القادم الذي لا يزال في أولى مراحل البحث. وقد قمنا بتعيين فريق بحث يركز حالياً بالدرجة الأولى على الطيف الذي ستستخدمه تقنية الجيل السادس، والقضايا الفنية الأخرى التي يتعين معالجتها وأخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ميزاتها الفريدة، والأهم من ذلك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستوفرها هذه التقنية.

“لن تكون تقنية الجيل السادس متاحة على المستوى التجاري قبل 10 سنوات أخرى، وبالتالي لن تدخل حيز الاستخدام قبل عام 2030. لقد بدأت أبحاث تقنية الجيل الخامس في عام 2009، ولكن الانتشار التجاري لها لم يبدأ إلا في عام 2019”.

وأوضح هوا أن هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها، ولدينا اثنان من المساهمين: الأول هو هواوي للاستثمار القابضة وشركة هواوي القابضة المحدودة، والثاني هو السيد رن تشنجفي بصفته الشخصية.

وقال “ليس لدينا أي خطط للاكتتاب العام وسنلتزم بنظام “ملكية أسهم الشركة لموظفيها”. نحن نتبع نموذجاً للقيادة الجماعية لإدارة شركتنا، ونركز على القيام باستثمارات استراتيجية مستمرة في المجالات الرئيسية من أجل تحقيق المزيد من النمو”.

المصدر:alarabiya