رصد أكثر من مليار جنيه لإكمال مشروعات التنمية بجنوب كردفان

كادوقلي (smc)

وضعت ولاية جنوب كردفان خطة متكاملة لتنفيذ (13) مشروعاً في مجالات البنى التحتية والكهرباء والمياه، في وقت كشفت فيه عن رصد أكثر من مليار جنيه لإكمال المشروعات خلال العام الجاري.

وقال د. إسحق محمد إبراهيم مدير عام وزارة التخطيط بالولاية لـ(smc) إن الخطة تشمل تنفيذ الكهرباء القومية بالخط الدائري الدبيبات الدلنج الحمادي بطول (100) كيلومتر إضافة للخط الدائري أم روابة العباسية، والرشاد أبوجبيهة وصولاً إلى محلية قدير، مبيناً أن العمل جاري لإكمال طريق كادوقلي الدلنج الذي يبلغ طوله (10) كيلومترات بتكلفة بلغت (38) مليون جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوقيع عقودات مع الشركات والجهات المنفذه لللمشروعات.

وأضاف إبراهيم أن الخطة تضمنت إعادة تأهيل شبكات المياه والمحطات الكهربائية والطرق الداخلية بكافة محليات الولاية، لافتاً إلى أن إكمال المشروعات بتمويل من الحكومة الاتحادية والمنظمات والجهود الشعبية والرسمية.