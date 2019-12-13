مدني (smc)

وضعت إدارة مشروع الجزيرة جملة من التدابير لفك الاختناقات في مناسيب الري ابرزها رفع معدلات ضخ المياه من خزان سنار الي (37) مليون متر مكعب في وقت اعلنت فيه ادارة مشروع الجزيرة عن اكتمال زراعة (350) الف فدان من محصول القمح.

وقال المهندس مصطفي ابراهيم مصطفي نائب محافظ المشروع في تصريح لـ(smc) انهم قاموا بوضع ترتيبات بالتنسيق مع ادارة الري لازالة الطمي والحشائش من الترع الرئيسية وزيادة عدد الآليات في بعض الاقسام بالمناقل مبينا ان المساحة المستهدفة للمحصول وصلت (400) الف فدان، مشيراً الي توزيع اسمدة الداب واليوريا علي كافة اقسام بالمشروع .

ولفت مصطفي الي اكتمال الترتيبات لبداية الرش الجوي والوقاية من الافات الزراعية وتجهيز المبيدات عبر البنك الزراعي قطاع الجزيرة.