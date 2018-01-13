روسيا: بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة يقلل فرص إحلال السلام

قالت وزارة الخارجية الروسية السبت، إن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يقلل فرص تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وتطبيق حل الدولتين.

وجددت الوزارة في بيان، موقف روسيا “المبدئي” بشأن أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد البيان أن تلك الأنشطة لن تساعد على توفير الظروف اللازمة لإجراء محادثات سلام مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأمس الأول الخميس، قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (مناهضة للاستيطان)، إن الحكومة نشرت مناقصات لبناء 651 وحدة استيطانية في الضفة، بعد أن أقرت، الأربعاء، خططا لبناء أكثر من ألف و122 وحدة استيطانية أخرى، في 20 مستوطنة بالضفة الغربية.

وبحسب القوانين الدولية، فإن جميع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعية”.

ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين، المتوقفة منذ أبريل / نيسان 2014.

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