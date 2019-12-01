حقق نادي ريال مدريد فوزاً صعباً على نادي ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني “لا ليجا” 2019-2020.

سُجلت أهداف المباراة الثلاثة فى الشوط الثاني، بدأ التسجيل لريال مدريد سيرخيو راموس فى الدقيقة 52 من كرة ثابتة نموذجية نفذها الألماني كروس ليحولها راموس برأسية فى الجهة اليسري لحارس مرمي ألافيس.

ومن خطأ من سيرخيو راموس أسفر عن ركلة جزاء فى الدقيقة 65 نفذها لوكاس بيريز ليتعادل لديبورتيفو ألافيس.

بعد دقائق قليلة سجل كارباخال هدف الفوز لريال مدريد فى الدقيقة 69 من متابعة لرأسية أيسكو بعد ارتداداها من العارضة.

وبالفوز اليوم للريال اعتلا صدارة الليجا برصيد 31 نقطة مؤقتاً، قبل أقل من يوم على الموقعة الكبيرة في نفس الجولة والتي تجمع برشلونة بنظيره أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة مباريات الأسبوع الخامس عشر من الليجا.

وسعي اليوم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للتحرك نحو القمة من جديد بتحقيق الفوز على ديبورتيفو ألافيس في ملعبه.

بينما ديبورتيفو ألافيس بعد خسارته اليوم ظل فى المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، متساوياً مع فياريال وبلد الوليد، فى انتظار انتهاء الجولة.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر مواجهة خاضها ببطولة الدوري الإسباني على حساب ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الملكي عروضه القوية في بطولة الدوري.

أما على صعيد البطولة الأووربية، فقد تمكن الريال من حجز مكان له في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان.



المصدر : مواقع الكترونية