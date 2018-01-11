ريال مدريد يتعثر ويعبر لدور الثمانية

وبعد فوزه السهل في الذهاب أراح المدرب زين الدين زيدان العديد من اللاعبين الأساسيين وأدخل عشرة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع سيلتا في جو يوم الأحد ليبتعد بفارق 16 نقطة خلف برشلونة متصدر الدوري.

وافتتح ريال التسجيل في الدقيقة 11 عندما حول لوكاس فاسكيز تمريرة داني كارباخال العرضية داخل الشباك.

لكن نومانسيا أدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر البديل جويرمو الذي شارك بدلا من هيجينيو مارين المصاب.

وأعاد فاسكيز، الذي حصل على ركلتي جزاء في الذهاب، التقدم لصاحب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 59 لكن جويرمو أدرك التعادل للمرة الثانية بضربة رأس.

وبلغ ليجانيس دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه رغم هزيمته2-1 أمام مستضيفه فياريال بعدما استفاد من فوزه 1-صفر في الذهاب.

ومنح نبيل الزهار التقدم لليجانيس قبل أن يحرز فياريال هدفين متأخرين عبر داني رابا ودينيس تشريشيف لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج.

وفاز الافيس وصيف البطل في الموسم الماضي 2-صفر على فورمنترا عندما هز ارميدين ديميروفيتش والفونسو بيدراسا الشباك في الشوط الثاني ليبلغ دور الثمانية بتفوقه 5-1 في مجموع المباراتين.

ويلعب ليفانتي ضد إسبانيول الخميس كما يحل قادش ضيفا على إشبيلية ويلعب برشلونة حامل اللقب ضد سيلتا فيجو في نو كامب.