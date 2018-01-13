ريال مدريد يخسر من فاريال بهدف

ويعد هذا الفوز الأول لفريق “الغواصات الصفراء” على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في تاريخ المواجهات بين الفريقين، ويدين به إلى لاعب الوسط بابلو فورنالس في الدقيقة 87.

وزاد هذا الهدف من معاناة ريال مدريد الذي يبتعد بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يلعب الأحد في مواجهة ريال سوسيداد.

وواصل النادي الملكي نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في الليغا، ومني بخسارته الثالثة على أرضه بعد سقوطه أمام ريال بيتيس وبرشلونة، والرابعة بعد خسارته أمام مضيفه جيرونا.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق 16 نقطة خلف غريمه التقليدي ووصيفه برشلونة المتصدر، الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى 19 نقطة عندما يحل ضيفا على ريال سوسييداد الأحد.

وكان ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، الطرف الأفضل طيلة المباراة، وسنحت للاعبيه الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل، بيد أن دفاع فياريال كان حاضرا بقوة، خصوصا حارس مرماه سيرخيو اسينخو الذي تألق بشكل لافت وتصدى للعديد من المحاولات.

وسدد النادي الملكي المتوج بخمسة ألقاب الموسم الماضي، 28 مرة باتجاه مرمى فياريال، وهي أعلى نسبة لفريق في الليغا هذا الموسم (بينها 7 بين الخشبات الثلاث)، لكنه لم يوفق في هز الشباك، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب قائده سيرجيو راموس ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة، ودفع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالمهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل أساسيا إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو دون فعالية، قبل أن يدفع بلوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في الدقائق الأخيرة دون جدوى.