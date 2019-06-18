زيادة المساحات المزروعة بجنوب دارفور بنسبة 40%

نيالا (smc)

إستهدفت حكومة ولاية جنوب دارفور زراعة (8) الف فدان خلال الموسم الزراعي الحالي بزيادة (40%) عن مساحة الموسم السابق، فى وقت كشفت فيه عن تعاقدها مع احدى الشركات لتوفير (25) الف متر مكعب من المياه لمعالجة العجز فى الامداد المائى .

وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف (smc) انه تم توزيع (50) الف جالون جازولين من جملة (80) الف من حصة الولاية على المحليات البعيدة مشيرا الى تم اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتوسع الرقعة الزراعية بالولاية.

واكد ان الولاية ستشهد انفراج كبير فى مشكلة ندرة المياه خلال الفترة القادمة وذلك بزيادة عدد مصادر المياه .