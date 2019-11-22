القضارف (smc )

كشفت إدارة أسواق المحاصيل بولاية القضارف أن مستوى الوارد التراكمى بالسوق أكثر بلغ حوالى (284) ألف جوال من المحاصيل، مبينة أن الوارد اليومى يترواح ما بين 22 إلى 25 ألف جوال في اليوم.

وأوضح مصطفي أحمد الحسن مدير بورصة المحاصيل بولاية القضارف لـ (smc) أن السوق يشهد تصاعداً في الوارد اليومي فضلاً عن عمليات البيع والشراء حيث بلغ سعر قنطار السمسم (4) ألف وستمائه جنيه كما بلغ أردب الذرة (3) ألف مشيراً إلي أن وارد الدخن يصل ما بين 400 الي 600 جوال في اليوم.

وقال الحسن إن انتاج محصول السمسم في الوقت الراهن في إطار عمليات التسويق والغربلة في إنتظار سياسة الصادر من قبل الدولة حتي تشرع الشركات في الشراء لصادرات السمسم خلال الفترة المقبلة.

موكدا بأن الاسعار المتداوله في السوق مجزية بالنسبة للمنتج رغم إرتفاع تكاليف الإنتاج.