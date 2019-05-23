زيادة مرتبات المعلمين ومنحهم مرتب (٣) أشهر

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو عن تحفيز المعلمين بمرتب ٣ أشهر، ووعد بزيادة مرتباتهم بنسبة كبيرة حتى تساوي أعلى المرتبات في الدولة.

وتبرع نائب رئيس المجلس بخمسة آلاف جنيه لكل معلم الذين يقومون بأعمال تصحيح أوراق الشهادة الثانوية وعددهم ٦ آلاف معلم، سلم منها مستحقات (الكنترول) وعددهم ١٢٠٠ معلم يعملون حالياً في مراجعة أعمال التصحيح بوزارة التربية والتعليم، وشدد على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين كافة الناس ومحاربة الظلم.

وقالن دقلو لدى زيارته لوزارة التربية والتعليم للوقوف على أوضاع معلمي كنترول الشهادة الثانوية اليوم (الخميس)، “إننا علمنا أن مرتب المعلم هو ألف جنيه فقط، وتخصم منه ٢٥٠جنيها، وهذا الوضع الذي يعيشه المعلمين حالياً وضع كارثي، وفيه ظلم كبير، لذلك نقول أنتم متطوعون وليس موظفين.

وأعلن النائب عن تحسين أوضاع المعلمين في البلاد قائلاً، “بإذن الله سنزيد مرتبات المعلمين لتتساوى مع أعلى المرتبات في الدولة”، وسلم وزارة التربية مستحقات ١٢٠٠ معلم (كنترول الشهادة)، لتصرف فوراً بواقع خمسة آلاف لكل معلم، ووجه بحصر بقية المعلمين الذين صححوا أوراق الشهادة وعددهم ٤٨٠٠ معلم لتسليمهم مستحاقتهم في ولاياتهم.

وكان قد جلس لامتحانات الشهادة الثانوية هذا العام (٥٣٩) ألف طالب وطالبة بينهم ٦ آلاف أجنبي من ٢٣ جنسية، عبر ٤ آلاف مركز بكافة أنحاء البلاد، فضلاً عن ١٣ مركزا خارج البلاد بالدول الصديقة والشقيقة.

سونا