مدني(smc)

كشفت إدارة مشروع الجزيرة عن تدشين زراعة محصول القمح، مشيرةً الي أن المواد البترولية تنساب بواقع (40) الف برميل يومياً.

وقال المهندس عثمان سمساعة محافظ المشروع في تصريح لــــ(smc) إن إدارة المشروع قامت بدايةً بزراعة القمح بتفتيش تورس بقسم وادي شعير، مبيناً إن المساحة المزروعة تفوق (400) الف فدان بزيادة (50) الف فدان عن الموسم الشتوي السابق، مشيراً إلي أن وزارة الزراعة الإتحادية تعهدت بتوفير كافة المدخلات الزراعية للمحصول.

ولفت سمساعة إلي أن تدافع المزارعين ورغبتهم في الزراعة أدت إلي زيادة المساحة هذا الموسم، إضافة الي الأسعار التشجيعية التي أقرها البنك الزراعي مطالبا وكالة الري بتأمين الإحتياجات المائية لري المحصول.