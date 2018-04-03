زيارة مرتقبة لسفراء الإتحاد الأوربي لمنطقة أبيي

عقب زيارة وفد السفارة والمعونة الأمريكية للمنطقة

الخرطوم (smc)

كشفت لجنة إشراف أبيي جانب السودان (اجوك)، عن ترتيبات لزيارة سفراء الاتحاد الأوربي بالسودان لمنطقة أبيي، في وقت قامت فيه السفارة الأمريكية بالخرطوم وبعض أعضاء السفارة بجوبا والمعونة الأمريكية بالتنسيق عبر وزارة الخارجية بزيارة للمنطقة الإسبوع الماضي.

وقال المهندس حسن علي نمر رئيس الإشرافية لـ(smc) إن زيارة السفارة الامريكية ووفد المعونة لمنطقة أبيي جاء بهدف الوقوف على عمليات التعايش السلمي وعودة المواطنين لقراهم وتقديم الخدمات لهم، مشيراً إلى إجتماع الوفد الأمريكي داخل منطقة أبيي شمالاً وجنوباً بالقيادات الأهلية واستمع منهم إلى الخدمات المقدمة وإستقرار المواطنين وتقديم المنظمات الدولية والوطنية للخدمات بجانب دور “اليونسفا” في استتباب الأمن بأبيي.

وكشف نمر عن لقاء يجمعه غداً الثلاثاء بسفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم لمناقشة الوضع الراهن الأمني والخدمي والإنساني في منطقة أبيي، مؤكداً أن ملف أبيي يسير بصورة جادة ومتقدمة.