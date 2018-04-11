زيارة مرتقبة لوفد من الكونغرس الامريكي للخرطوم

اطلع البروفيسور ابراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني على ترتيبات زيارة وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو الكونغرس السيدة كارن بارس.

ونقلت سونا عن ممثل أعمال حسن بشير الاستثمارية، بشير حسن بشير قوله عقب لقاء رئيس المجلس الوطني، إن الزيارة تاتي بدعوة من رجل الأعمال حسن بشير بالتنسيق مع شركة (HDI) مؤكدا موافقة رئيس المجلس على الزيارة التى تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الوفد بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال السودانيين ويطلع علي الأوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسودان.

وأبان أن الزيارة تهدف الى توطيد العلاقات البرلمانية و الاقتصادية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع الحظر الأمريكي عن السودان.