أظهرت تجربة طبية بارزة لاختبار دواء يستخدم العلاج المناعي أنه يمكن أن يكون فعالا مع بعض الرجال الذين بلغوا مراحل متأخرة من سرطان البروستاتا.

واستعانت التجربة بمجموعة من الرجال الذين ثبت توقف استجابتهم لخيارات العلاج الرئيسية.

ووجد الباحثون أن نسبة صغيرة من الرجال، الذين وصفتهم الدراسة بـ “المستجيبين بامتياز”، أصبحوا في حالة جيدة حتى بعد انتهاء التجربة، على الرغم من تشخيصهم بأنهم كانوا في مراحل مرضية سيئة للغاية قبل ذلك العلاج.

كما أشارت أنباء الأسبوع الماضي إلى أن الدواء نفسه أثبت فعاليته في علاج حالات سرطان متقدمة في الرأس والعنق.

المصدر: مواقع الكترونية