سفير السودان لدى أستراليا ينفي تقديم استقالته

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أكد سفير السودان في أستراليا، إبراهيم البارودي، يوم الجمعة، استمراره في القيام بأداء واجباته ممثلاً لجمهورية السودان لدى أستراليا، ونفى ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية بأنه تقدم باستقالته من الخدمة عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقال البارودي، في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن هذه التقارير تلفيقات “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

ووفقاً لـ”سونا” فإن بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت أن سفير السودان لدى أستراليا البارودي تقدم باستقالته على خلفية الأحداث الأخيرة، المرتبطة بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في البلاد.

الشروق

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