سفير ماليزيا يدعو لتقوية التعاون الاقتصادي مع السودان

دعا سفير ماليزيا لدى السودان مصطفى حاج منصور، إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين بلاده والسودان في المستقبل القريب، وأشاد بالتطورات السياسية التي أعقبت الحوار الوطني في البلاد، مشيراً إلى الإمكانات السياحية المتعددة في السودان.

وأشاد بمتانة العلاقات الثنائية بين ماليزيا والسودان في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى استمرار التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين في القضايا الدولية كافة.

وقال منصور، إن السودان يزخر بالعديد من مقومات النهضة من موارد طبيعية وموارد بشرية وما يحتاجه التركيز على النهضة التعليمية والاهتمام بالتعليم الفني والتقني.

سونا