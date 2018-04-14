سمنار بالخرطوم حول قضايا البيئة في إفريقيا

يناقش المركز العالمي للدراسات الافريقية في سمنار قضايا (البيئة ومكافحة الجفاف والتصحر في إفريقيا) وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين وذلك في الحادية عشرة من صباح الاثنين المقبل بقاعة المركز العمارات شارع (33) محمد نجيب.