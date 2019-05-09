سودانير تتلقى وعود تمويل بـ110 ملايين دولار

أعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير” ياسر تيمو، أن الشركة تلقت وعوداً بتمويل يبلغ حوالى 110 ملايين دولار من بنك التنمية الإسلامي، وأنها تجري حالياً اتصالات مع الحكومة عقب هذه الوعود.وأبلغ تيمو وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الخميس، أن هناك عدداً من الجهات التي لم يسمها أبدت استعدادها لدعم الشركة وتوفير العملات الأجنبية لمقابلة احتياجات الصيانة.

وأوضح أن الشركة تسعى للنهوض وتقويم مسيرتها، وأشار إلى أن وعود بنك التنمية الإسلامي مربوطة بالالتزام بسداد الديون السابقة والتي لاتتجاوز الخمسين مليون دولار.

وكشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية عن جهود سابقة تمخضت عن موافقة مجلس الإدارة السابق بسدادها إلا إنها لم تنفذ.

وأعرب تيمو عن أسفه لعدم تنفيذ العقد المبرم بين الوزير السابق م.مكاوي محمد عوض والشركة الصينية لشراء طائرات نتيجة لشروط تعجيزية وضعها الطرف الممول. ونوه إلى أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير فيما يتعلق باستئناف حركة الطيران ونقل المعتمرين والحجاج.

وأشار إلى أن هناك ترتيبات تتم واتصالات سيتم الإعلان عنها لاحقاً، خاصة وأن الشركة تعمل جاهدة للمحافظه على وضعها في سوق الطيران والمتابعة مع عدد من الجهات داخل وخارج السودان.

يشار إلى أن الشركة مرت بعملية هيكلة في العام 2017، عبر مجموعة عمل تضم 14 خبيراً من مختلف التخصصات لإعادة تنظيمها وهيكلتها.

وتعمل المجموعة في دراسة وتحليل الوضع في الشركة وتحديد نقاط القوة والضعف وحصر الاحتياجات، وهناك مديونية على الشركة تعمل على سدادها، فهي حالياً تسير رحلات إلى القاهرة وجوبا فقط.