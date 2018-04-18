“سودانير” تكثف رحلاتها بين الخرطوم والقاهرة

كشفت المدير الإقليمي للخطوط الجوية السودانية بجمهورية مصر غادة يوسف، عن خطة مستقبلية لتكثيف الرحلات بين الخرطوم والقاهرة لتشمل توسيع الرحلات لمحافظة الإسكندرية وبقية المحافظات المصرية، مؤكدة استمرار الشركة في تسيير رحلات منتظمة بين الخرطوم والقاهرة.وقالت غادة يوسف، إن المكتب الإقليمي يحرص على تقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدين، مشيرة إلى الجهود المبذولة في تطوير وزيادة أسطول (سودانير)، مؤكدة على خبرات وكفاءة العاملين في كل المحطات التي تعمل فيها.

ونوهت إلى أن مكتب (سودانير) بالقاهرة يعمل على تطوير وتوسيع الخدمات.

وأوضحت غادة أن المكتب الإقليمي يعمل على عكس خطط سودانير المستقبلية للجالية السودانية في مصر من خلال الفعاليات الوطنية، مشيرة إلى رعاية المكتب الإقليمي للاحتفال بمدينة دنقلا عاصمة الثقافة 2018 والتي عكست فيه ثقافة وتراث السودان.

وأضافت أن الإدارة الإقليمية للشركة في مصر تعمل على راحة الركاب عبر سودانير وتقدم التسهيلات والتخفيضات لأصحاب الحالات الطارئة.