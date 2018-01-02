سياسي تونسي لمصر: سودانية “حلايب” مثبتة في كل خرائط العالم

دعا لعدم إثارة الفتنة بين شعبي البلدين

وكالات (smc)

وجه السياسي التونسي المعروف الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، رسالة إلى النظام المصري مفادها أن منطقة “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها هي منطقة تابعة للسودان، وقال إن هذا مثبت في كل خرائط العالم.

وفي مقطع مصور له نشره عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر”، قال “الهاشمي” تعليقاً على الأزمة الأخيرة بين مصر والسودان ما نصه: ”إلى حكومة مصر انظري في كل خرائط العالم تجدي أن حلايب وشلاتين تابعة للسودان فما هي مصلحتكم من إثارة فتنة بين الشعبين”.

وطالب الشعب المصري، بعدم الانسياق وراء النظام في افتعال مشكلة مع السودانيين، وأضاف “لا تنخدعوا في الإعلام الهابط الذي يسب السودان ورئيسها”.

وخاطب الهاشمي السودانين قائلا: “ إن الحق معكم ولكن ولا تردوا على الإعلام الهابط من نماذج أحمد موسى وغيره بمثله فأنتم من أرقى الشعوب في العالم ولا تسمحوا بزرع الفتنة والتفرقة بينكم فالأنظمة راحلة والشعوب باقية”.