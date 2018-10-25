سينما “الجيران” في السودان

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات “أيام السينما الأفريقية” التي تقام تحت شعار “سينما الجيران”. ويقام المهرجان بتنظيم من “نادي السينما” وجماعة الفيلم السوداني”.

منظمو التظاهرة قالوا، إن “الفعالية تأتي احتفاء بالإرث السينمائي للقارة الأفريقية على مر السنين، والتعرف على الحكايات الشعبية، والتعرف بالمقام الاول بسينما الجيران، عبر عرض أفلام حازت على جوائز ومشاركات، وتعرض مآسي أفريقيا وآمالها وأحلامها”.

الجمهور السوداني اشتكي من غياب الافلام السودانية عن المهرجان؛ حيث توقف الإنتاج السينمائي منذ ثمانينات القرن الماضي، بسبب غياب التمويل الحكومي للفنون في بلد لا تزيد قاعات العرض فيه عن ثلاث، بعد أن تحوّلت معظمها إلى مجمّعات تجارية، ما ساهم في تراجع الحركة السينمائية وتكريس مزيد من العزلة على صنّاعها.

المصدر:إذاعة فرنسا الدولية