شداد: لا مشاركات خارجية بدون اللعب المحلي

قال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد، الجمعة، إن رفض الأندية للعب بمنافسة الدوري الممتاز مخالف للنظام الأساسي ومخل بشروط الرخصة التي تخول للأندية المشاركة أفريقياً، وأشار إلى أنه لن تكون هناك أي مشاركة خارجية بلا لعب محلي.وأضاف شداد في حديثه لبرنامج “عالم الرياضة”، إنهم في اتحاد كرة القدم سيخاطبون الاتحادين؛ الأفريقي والعربي بحقيقة الأوضاع الكروية في السودانية، وزاد أنهم طرحوا عدداً من الحلول لإكمال الموسم، وهناك اتصالات تلقوها من عدة قيادات بالأندية مثال علي أسد من نادي المريخ، والذي طرح مبادرة قيام المنافسة من مجموعتين في مدينتين.

ورأى شداد أن ذلك يقلل كلفة الترحيل التي يتكفلون بها، ويمكن أن تحول لنفقات الإقامة، وعلق شداد أنهم لم يتلقوا شكوى من الترحيل من جانب الأندية، ولكنهم من تلقاء أنفسهم بادروا بتدشين خدمة الترحيل من جانب الاتحاد، الموسم الماضي.

وذكر شداد أنهم طالبوا الأندية بملء استمارات مالية لواردهم وصرفهم حتى يسهموا في تطوير ودعم الأداء المالي، ولم تستجب الأندية للأسف، والآن قاموا بتسليم كل ناد 150 ألف جنيه خلال نشاط الدورة الأولى، وهو ما سيحدث حال استمرار اللعب، لكن رفضهم قاطع حيال ربط اللعب بالدفع على طريقة الرشوة.

وكالات