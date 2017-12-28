شركة سعودية تنقب عن الذهب بجنوب كردفان

وقّعت وزارة المعادن اتفاقية امتياز مع شركة “أصحاب اليمين”، شراكة “سودانية ــ سعودية” للتنقيب عن الذهب والمعادن والمصاحبة بجنوب كردفان. ووقع عن الوزارة الوزير، هاشم علي سالم، فيما وقع عن الشركة المستثمر السعودي، محمد بن سليمان بن صلبي.

ودعا المستثمر السعودي محمد بن سليمان في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق الخميس، رجال الأعمال والمستثمرين في الخليج العربي إلى القدوم للاستثمار في السودان بعدد من المجالات المختلفة على رأسها التعدين والزراعة والصناعة.

وأشار صلبي إلى أنهم أتوا للاستثمار في السودان، تعزيزاً للعلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية.

وامتدح التسهيلات التي وجدوها من قبل وزارة المعادن في كافة الإجراءات، إلى جانب تقديم الاستشارات في مجال المعادن.

هذا وكان وزير المعادن، هاشم علي سالم، قد قال إن الذهب المنتج يستطيع إخراج السودان من مشاكله الاقتصادية بعدم تصدير الذهب إلى الخارج، وذلك بأن يقوم البنك المركزي بشراء كل الذهب المنتج خاصة وأن إنتاج السودان ارتفع إلى أكثر من 100 طن.

ودعا الدولة لاستجلاب تمويل من صناديق التمويل الخارجية كاشفاً، عن تلقي السودان عرضاً تمويلياً من أربع شركات كبرى بأكثر من 6 مليارات دولار بضمان الذهب المنتج.

الشروق