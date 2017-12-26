شمال دارفور: معرض للأسلحة المضبوطة بالواحة وكتم

تفقد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، يرافقه أعضاء لجنة أمن الولاية، معرض السلاح الذي تم ضبطه بمحليتي الواحة وكتم والذي فاق الخمسمائة قطعة سلاح من المدافع الثقيلة والمتوسطة والرشاشات وأنواع متعددة من الذخائر.

وقال يوسف لدى مخاطبته اللقاء الحاشد بمنطقة القبة التابعة لمحلية الواحة، إن حملة جمع السلاح التي أعلنتها رئاسة الجمهورية ماضية حتى يتحقق كامل الأمن والاستقرار بالسودان والولاية، مؤكداً قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة ومحاربة كل أشكال الظواهر السالبة بمحليات الولاية المتعددة.

ودعا أهالي المنطقة للاهتمام بإصلاح وضع التعليم بالمحلية، معلناً أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة للعمل من أجل التنمية والإصلاح في المجالات كافة الخدمية ورتق النسيج الاجتماعي والتصالحات، لتأسيس عقد اجتماعي جديد حتى تتربى الأجيال على قيم الدين الإسلامي والتقاليد والأعراف الحميدة.

من جهته، أكد معتمد الواحة حسن محمد حسن تربيو، استمرار حملة جمع السلاح بالمحلية حتى تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن معظم السلاح بمحلية الواحة بات في أيدي القوات النظامية.

وأشار إلى أن خطة المحلية للمرحلة القادمة ترتكز على الاهتمام بالتعليم وتحسين إيرادات المحلية من خلال تفعيل تحصيل ضريبة القطعان، بجانب وضع برامج لرفع دخل الأسر عبر إيجاد أسواق لتسويق المنتجات المحلية البلدية والجلدية.

وكالات