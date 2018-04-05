شهيدان و14 إصابة قرب حدود قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيين اثنين استشهدا اليوم الخميس، فيما أصيب 14 آخرون بالرصاص الحي، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان وصل الأناضول “منذ ساعات الصباح استشهد فلسطينيان، وأصيب 14 آخرون في المناطق الحدودية للقطاع”.

وذكر القدرة أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصابين، ما بين “متوسطة، وخطيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحة غزة استشهاد كل من شادي حمدان الكاشف (34 عاما) متأثرا بجراحه منذ الجمعة الماضية، ومجاهد نبيل مروان الخضري (23 عاما)، في استهداف إسرائيلي قرب الحدود الشرقية.

وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين منذ الجمعة الماضية، إلى 21 فلسطينيا.

فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 1500 آخرين منذ الجمعة الماضية.

ولليوم السابع على التوالي، يتجمع عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية لإحياء الذكرى الـ 42 ليوم الأرض.

“ويوم الأرض”، تسمية تطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.