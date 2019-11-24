الخرطوم (smc)

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي إن الإسلام رسالة جامعة لكل العالمين أساسها الخير والفضيلة والخلق الكريم وليست خاصة بجماعة او نظام او تنظيم. ودعا سيادته لدي مخاطبته اليوم بنادي الشرطة ببري إحتفال جمعية القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف بحضور قنصل دولة مالي حث علي تعزيز قيم الدين المتمثلة في العدالة والسلام وحذر من استغلاله في الفساد والتآمر علي الوطن وحق الشعوب. واثني سيادته علي الدور الكبير الذي تؤديه جمعية القران الكريم في تحفيظ القرآن الكريم ونشر الدعوة الإسلامية حفاظا علي تعاليم الإسلام. وشرف قاضي الذي تم تكريمه خلال الاحتفال وداع قافلة توزيع 25 الف مصحف للولايات ضمن حملة(سيدنا عثمان بن عفان ) ,وقام يتكريم أوائل المسابقة الإلكترونية للأطفال والحفظة ومراكز التحفيظ.وأعرب الأمين العام لجمعية القرآن د. عبد الرحمن محمد علي سعيد عن شكره وتقديره لتشريف عضو مجلس السيادة الانتقالي لاحتفال الجمعية مما يعزز مسيرة الجمعية ويدفع بها للأمام نصرة للقرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه.