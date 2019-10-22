وكان أرسنال يمني النفس بالصعود إلى المركز الثالث من خلال حصد نقاط المباراة لكنه سقط بهدف وحيد سجله مهاجم شيفيلد الفرنسي ليس موسي في الدقيقة 30 إثر تمريرة رأسية من جاك أوكونيل تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

وبقي أرسنال خامساً برصيد 15 نقطة، في حين ارتقى شيفيلد يونايتد إلى المركز التاسع مع 12 نقطة.

ومرة جديدة، استغنى مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري عن خدمات صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل بالكامل في حين تواجد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد شفائه من الاصابة.

ونجح شيفيلد يونايتد في فرض رقابة لصيقة على هداف أرسنال الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ صاحب 49 هدفاً في 75 مباراة خاضها في صفوف المدفعجية فلم يشكل أي خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وكانت الفرصة الأبرز لأرسنال عندما وصلت الكرة للظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناتش فمرّر كرة عرضية متقنة باتجاه الإيفواري نيكولا بيبي لكن الأخير أهدر فرصة ذهبية على باب المرمى المشرع أمامه تماماً (21).

وضغط أرسنال في الشوط الثاني آملاً في إدراك التعادل وأشرك مدربه مواطنه داني سيبايوس ثم لاكازيت لمحاولة تعديل النتيجة لكن دون جدوى حيث صمد دفاع شيفيلد يونايتد ببسالة وتألق حارس دين هندرسون المعار من مانشستر يونايتد في الذود عن مرماه ليخرج فريقه بفوز ثمين.

المصدر:beinsports