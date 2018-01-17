صقور الجديان تسقط موريتانيا وتتأهل لربع نهائي “الشان”

حقق المنتخب السوداني فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وضمن المنتخب السوداني التأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا، حيث رفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي صاحب الصدارة.

وسجل هدف المنتخب السوداني الوحيد محمد ولاء في الدقيقة الثلاثون ليمنح صقور الجديان بطاقة التأهل للدور الثاني من بطولة أفريقيا للمحليين إلى جانب المغرب البلد المضيف.

وفاز صقور الجديان على المنتخب الغيني 2/1 مساء الأحد، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى التي انطلقت السبت في المغرب.

ومساء اليوم حقق المنتخب المغربي المحلي فوزه الثاني على التوالي في بطولة «الشان» بعد تغلبه على نظيره الغيني، 3 – 1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات المجموعة الأولى بأعادير.