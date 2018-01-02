صقور الجديان يواجهون منتخب نامبيا ودياً إستعداداً للشان

يؤدي المنتخب الوطني الأول الثلاثاء مرانه الختامي لمواجهتة الحبية الأولى التي يلتقي من خلالها نظيره الناميبي يوم الأربعاء في سوسة.

وسيعمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكرواتي زدرافكو لوغاروتيتش على وضع اللمسات الأخيرة للتكتيك الذي يودون الإعتماد عليه في الاختبار الأول من خلال تحضيرات صقور الجديان لنهائي أمم افريقيا للاعبين المحليين (شان) بالمغرب منتصف يناير الحالي.

وكان المنتخب قد خاض معسكرا محليا في الخرطوم قبل السفر إلى تونس يوم السادس والعشرين من ديسمبر الماضي.

ويلتقي صقور الجديان منتخب رواندا يوم السادس من يناير ، وساحل العاج في التاسع من ذات الشهر قبل شد الرحال إلى المغرب يتأهباً للمشاركة بالنهائي القاري.

وكالات