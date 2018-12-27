ضاحي خلفان يعلق على احتجاجات السودان و”دعم الخليج”

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، على الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ عدة أيام، وتحدث عن “دعم خليجي”.

وكتب خلفان على “تويتر” اليوم الأربعاء “أثبت الرئيس السوداني عمر البشير أنه قائد عربي يقف بجوار العرب وقت المحن”.

وطالب خلفان بدعم دول الخليج للرئيس السوداني عمر البشير في هذا التوقيت، ودعم من يقفون معه، بالقول “علينا في دول الخليج دعم هذا الرجل، ودعم السودانيين الذين يساندونه”.

وعمت الاحتجاجات الغاضبة العديد من المدن السودانية بعد انطلاقها، في 19 ديسمبر، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في الدولة التي تعاني من ركود اقتصادي.

وقال مسؤولون وشهود عيان، إن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا في هذه المظاهرات، 6 منهم في القضارف شرقي البلاد، واثنان في عطبرة في الشرق أيضا، خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

وقال زعيم “حزب الأمة”، المعارض الرئيس في البلاد، الصادق المهدي، إن العدد يصل إلى 22 قتيلا، وشجب “قمع الجيش” للمظاهرات.

وفي اليوم السادس من الاحتجاجات، الثلاثاء 25 ديسمبر، وعد الرئيس السوداني عمر البشير المواطنين، بإصلاحات حقيقية “لضمان حياة كريمة” لهم، بينما توعد اليوم الأربعاء 26 ديسمبر بـ”بقطع أيادي من وصفهم بـ”المخربين”.