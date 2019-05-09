ضبط طائرة تتبع لشركة أجنبية تهرب الذهب بنهر النيل

أعلنت قوات الدعم السريع أنها نجحت، يوم الخميس، في ضبط طائرة خاصة تتبع لشركة أجنبية تشرع في تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل، ويتوقع أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم في الساعات القادمة.ونشر الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع صوراً للطائرة مصحوبة مع كميات من السبائك الذهبية المقلفة داخل صناديق خشبية، لكنه لم يذكر اسم الشركة ولاهوية الطائرة ولأي دولة أجنبية تتبع.

وقالت قوات الدعم السريع إن السلطات المختصة أجرت تحقيقات حول الأمر والطائرة يتوقع وصولها للخرطوم خلال ساعات.

وأوضح الإعلام الإلكتروني أن الضبطية جاءت في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها.

وأكدت القوات على يقظتها التامة وسرعتها العالية في حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني.