ضبط محاولة تهريب 90 إريترياً لولاية كسلا

أحبطت القوات الأمنية بولاية كسلا، عملية تهريب أكثر من 90 إريترياً بمحلية خشم القربة بولاية كسلا، وهم قادمون من دولة إريتريا المجاورة لكسلا، وشرعت السلطات الأمنية في تقديم التجار المهربين لمحاكمة عاجلة.

وذكر موقع الشروق أن عملية إحباط تهريب الإريتريين تمت في اليومين الماضيين.

كما ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكسلا، كميات كبيرة من المواد الغذائية في طريقها لدول الجوار.

وقال والي كسلا، آدم جماع آدم، إن الولاية دخلت في حيز حالة الطوارئ وظلت كل الأجهزة الأمنية في الولاية، وجهاز الأمن يحقق انتصاراً لأهل السودان وللاقتصاد الوطني.

وأضاف “كسلا استفادت استفادة قصوى من إعلان حالة الطوارئ بالولاية، أبرزها ضبط محاولة تهريب السلع

وقال مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء يحيى الهادي سليمان، إن جريمة يوم الأربعاء، تمثل جريمة طعن في ظهر اقتصاد البلد، وتنخر في جسده الذي لم يتحمل هذه الضربات المتتالية، ووصفها بأنها جريمة ضد الإنسان الذي يعاني كثيراً من الأزمات سواء في الوقود أو غيره.

وأضاف الجريمة تمثل إجابة كافية لسؤال ظل يتردد، لماذا تم إغلاق الحدود الآن مع إريتريا؟ وتوقع أن ينال الجناة العقاب الرادع.