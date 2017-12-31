ضخ كميات إضافية من الوقود للعاصمة والولايات

كشف الأمين العام لوزارة النفط والغاز م. بخيت أحمد عبدالله، عن ضخ الوزارة لكميات إضافية من الوقود لمجابهة الطلب المتزايد خلال عطلة عيد الاستقلال، مشيراً إلى وجود تدابير إدارية لمواصلة العمل خلال العطلة.

من جانبه، أعلن مدير عام الإمداد النفطي بوزارة النفط عبدالعظيم صالح، عن رفع معدل توزيع الجازولين اليومي من 2700 متر مكعب إلى خمسة آلاف متر مكعب، فيما تم رفع كميات البنزين اليومية من ألفي متر مكعب إلى ثلاثة آلاف متر مكعب بولاية الخرطوم، إضافة إلى زيادة حصص الولايات.

وكان مدير مصفاة الخرطوم، علي عبدالرحمن، قد أعلن عزمهم على زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة الخرطوم للنفط، من 50 ألف برميل يومياً إلى 140 ألف برميل، لسد الاحتياجات، وقال إن المصفاة وفرت كلفة استيراد محروقات بـ2.6 مليار دولار خلال الـ17 سنة الماضية.