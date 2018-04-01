ضخ كميات كبيرة من السكر بمراكز البيع المخفض بالخرطوم

الخرطوم (smc)

أعلنت المؤسسة التعاونية بولاية الخرطوم ضخ كميات كبيرة من السكر بمراكز البيع المخفض والجمعيات التعاونية، فيما كشفت عن توفير جميع السلع الإستهلاكية الأخرى وبيعها بالأسعار المخفضة.

وأكد آدم الشريف رئيس المؤسسة في تصريح لـ(smc) توفير سلعة السكر بسعر (17) جنيه للكيلو الواحد وتوزيع جميع السلع الإستهلاكية بالأسعار المخفضة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، كاشفاً عن ازدياد تدافع المواطنين لمراكز البيع المخفض نسبة لإنخفاض الأسعار بنسبة أكثر من 30% مقارنة بالأسواق والمحلات التجارية، مؤكداً إنتظام عمليات التوزيع اليومية المقررة بكافة المحليات.

وأبان الشريف أن المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بضخ السكر لمعالجة الازدحام وتوفير السلعة للمواطنين.