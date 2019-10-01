نيالا (smc)

للمساهمة في خفص الأسعار

شرع البنك الزراعي بقطاع ولايات دارفور في طرح كميات كبيرة من محصول (الدخن) على اسواق ولايات دارفور تقدر بـحوالي (71) ألف جوال.

وقال مدير البنك الزراعي قطاع ولايات دارفور محمد يحي إبراهيم إن المخزون الإستراتيجي الذي تم طرحه بدارفور من شأنه الإسهام في خفض الإسعار بأسواق ولاياتها، مشيراً إلى طرح أكثر من (8) ألف جوال بأسواق جنوب دارفور و(20) ألف جوال بوسط دارفور و(30) ألف جوال بغرب دارفور فيما تم طرح (5) ألف جوال بشمال دارفور.

وأشار إبراهيم إلى إن حجم التمويل للموسم الزراعي لهذا العام بلغ (147) ألف جنيه بولاية جنوب دارفور في القطاعات المختلفة ، موضحاً أن الموسم الزراعي يبشر بإنتاجية عالية في المحاصيل الزراعية.