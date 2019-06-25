طواف ميداني لحصر خسائر التخريب بمحليات ولاية الجزيرة

أجازت اللجنة العليا لتقصي الحقائق حول أحداث التخريب بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم بأمانة حكومة الولاية بمدني برئاسة العقيد ركن قريب محمد أحمد زروق الخطة العامة للجنة لتنفيذ المهام والإختصاصات الموكله اليها وفقا لقرار والي الجزيرة.

و تم الإتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فرق فنية للطواف على المحليات لحصر وتوثيق الخسائر والتلف بكل محليات الولاية .

ولفت رئيس اللجنة في تصريح لوكالة السودان للأنباء الى استمرار إجتماعات اللجنة لإعداد تقريرها النهائي توطئة لرفعه لوالي الولاية خلال أسبوعين

وكان والي الولاية قد اصدر قرارا بتشكيل اللجنة والتي تختص برصد الأحداث منذ بدايتها وتحديد أوجه القصور وحصر الخسائر ورفع التوصيات وتوثيق التخريب فوتوغرافياً وتلفزيونيا ً.